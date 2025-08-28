第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５〜１４日・沖縄）に出場する高校日本代表の練習が２８日、沖縄セルラースタジアム那覇で始まった。健大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元気（３年）はさっそくブルペン入りし、変化球も交えて２１球。大会連覇に向け「甲子園以上の最高のピッチングができれば。日本の代表として恥じないプレーで世界一を取りたい」と意気込んだ。今夏の群馬大会では抑え投手として２試合に登板した。京都国際に初