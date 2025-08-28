◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４阪神（２８日・横浜）セ・リーグ首位を独走する阪神が今季ワーストの１試合３被弾を食らい、引き分けを挟んだ連勝は「４」で止まった。先発のドラフト１位・伊原が５回６安打３失点。自身６連敗で７敗目を喫した。２点リードの２回無死二塁。松尾に同点２ランを浴び、４回にはオースティングに勝ち越しソロを献上した。１試合２被本塁打は自身初。降板後に「ストライク先行で攻めていく中