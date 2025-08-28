資材置き場で、4人以上の人骨とみられるものが入った袋が見つかっていたことがわかりました。◇辺り一面、草木に覆われた閑静な場所。そこには、洗濯機でしょうか、家電や袋に入った木材なども置かれています。パトカーが止まっており、そのそばでは警察がなにやら話し込んでいる様子も見られました。ものものしい雰囲気につつまれていました。この場所で、麻袋の中から頭蓋骨などが発見されたということです。捜査関係者