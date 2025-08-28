◇プロ野球セ・リーグ 中日-ヤクルト(28日、バンテリンドーム)ここまで37試合のリリーフ登板で、防御率0.50と好投を見せていた大西広樹投手が乱調を見せました。この日は3つの四球などで2アウト満塁のピンチを招きました。先発・吉村貢司郎投手は初回2失点と乱調を見せるも、以降は被安打1に抑える好投。その後には打線が逆転を果たし、6回2失点で1点リードと勝利投手の権利を手に降板となりました。この1点を守り抜きたい中、マウ