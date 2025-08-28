2回、2ランを放った松尾（手前）を迎えるDeNAナイン＝横浜DeNAは二回に松尾の4号2ランで追い付き、四回にオースティンの6号ソロで勝ち越した。六回は知野の1号2ランで加点。森唯が5回2失点にまとめ、今季初登板勝利。阪神は九回に1点差に迫ったが、連勝は4で止まった。4回DeNA無死、オースティンが右中間に本塁打を放つ＝横浜