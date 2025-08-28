ユヴェントスは26日、元ブラジル代表MFアルトゥールが、グレミオへレンタル移籍することを発表した。契約の詳細は発表されていないものの、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏によると、今回の移籍に際してレンタル料は発生しないという。アルトゥールの年俸400万ユーロ（約7億円）はグレミオが全額負担する形で合意した模様。当初、グレミオは完全移籍を望んでいたものの、条件面でユヴェントス