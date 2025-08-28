「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）阪神が逆転負けを喫した。対ＤｅＮＡ戦の連勝は７で止まり、引き分けを挟んだ連勝は４でストップ。２年ぶりのリーグ優勝に向け、首位を独走する中で小休止となったが、２位・巨人が敗れたためマジックは一つ減って「１１」となった。先発の伊原が５回６安打３失点で７敗目（５勝）。佐藤輝の３３号先制２ランも空砲になった。試合は阪神が先制した。初回、２死二塁で打席に