2億5000万円相当の金の延べ棒が入ったバッグを奪おうとした疑いで、男2人が逮捕されました。中国籍の金一波容疑者（37）と職業不詳の鴨井俊容疑者（37）は2025年4月、東京・台東区上野の路上で、2億5000万円相当の金の延べ棒が入ったバッグを奪おうとして、60代の男性にけがをさせた疑いが持たれています。犯行の瞬間を捉えた画像では、鴨井容疑者がバイクにまたがり、金容疑者が男性からバッグを奪おうと激しくもみ合っているのが