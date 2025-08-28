ÄÌ»»2000¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤¬½¸¤¦¾·ÂÔ¶¥Áö¡ÖÂè32²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÆü¤ÏÂè14²ó±àÅÄ¶¥ÇÏÂè4ÆüÌÜ¤ËÁÈ¤Þ¤ì¡¢Âè8¶¥Áö¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¾Þ¡×¡Ê14»þ30Ê¬È¯ÁöÍ½Äê¡Ë¡¢Âè9¶¥Áö¡Ö¥¨¥­¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¾Þ¡×¡Ê15»þ05Ê¬È¯ÁöÍ½Äê¡Ë¡¢Âè11¶¥Áö¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¾Þ¡×¡Ê16»þ15Ê¬È¯ÁöÍ½Äê¡Ë¤Î3¶¥Áö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏJRA½êÂ°¤Î¸Íºê·½ÂÀ