8月27日、「女性自身」が歌舞伎俳優の市川猿之助の近況を明かした。一家心中を図った衝撃的な事件から約2年、新たな一歩を踏み出しているようだ。「ことの発端は2023年5月、猿之助さんに関するパワハラ・セクハラが報じられた後に、父親の市川段四郎さん、母親の延子さんとともに、東京・目黒区の自宅で一家心中を図ったことでした。結果的に猿之助さんだけ生き残り、両親に対する自殺幇助の罪で同年11月、懲役3年・執行猶予5年