バンダイは、『キミとアイドルプリキュア♪』より「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」(6,930円)を8月30日に発売する。8月30日発売「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」(6,930円)「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」は、『キミとアイドルプリキュア♪』に登場する5人のプリキュアが持つおそろいのバトン。プリキュアステージリボンをつけて、5人ステージ曲に合わせてキメ技を出すことができる。