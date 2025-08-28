記録的な大雨から半月以上。熊本市のアーケード街では、いまだ影響が続いている場所があります。 今回の大雨では、熊本最大の繁華街下通アーケードも、約100メートルにわたって水に浸かりました。 アーケードからほど近いこちらのビルには、勢いよく水が押し寄せました。その後、地下へと続く会談は見えなくなっています。20日、地下にある飲食店を訪ねると…。花木瞳記者リポ