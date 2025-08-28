日産元商品企画室長坂井滋氏日産自動車の再建計画を託されたのが、社内横断の３００人からなるクロス・ファンクショナル・チーム（ＣＦＴ）だ。破綻寸前に追い込まれた四半世紀前も同様に、現場主導で起死回生を成し遂げた。中核を担ったのは、リーダー役の９人の「パイロット」。その１人である坂井滋・元商品企画室長に教訓を聞いた。─１９９０年代に経営危機に陥った原因は。「バブル崩壊後に国内の営業赤字が累積し、