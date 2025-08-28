家事ぐらいちゃんとやってくれよな「夕飯早く！」「チャーハンでいいから」ワーママの妻を出迎えた、脱ぎ散らかしゲーム三昧の夫／モラハラ男、マウント女 完全懲罰ファイル（1）共働き妻に家事丸投げの夫。承認欲求が強すぎる迷惑ママ友。近しい人からの「イラっと行為」を、誰か成敗して…！！夫婦や職場、ママ友関係は円滑にありたいもの。ときに厄介なトラブルに巻き込まれることも少なくありません。親しい間柄で繰り広げられ