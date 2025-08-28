長男・たつきとの穏やかな日々を送るまりえ。そんな彼女にとって、幼馴染・さちこの存在は、日常にひそむ小さな棘のようなものだった。どんなに相手を傷つけることを言っても、最後に「ごめん」のひと言で全てをリセットしようとする。そんな彼女に、まりえはこれまで耐え続けてきたが…。『ごめんで済むと思っている友人』第1話をごらんください。 生後6か月の長男たつきとの幸せな日常を送るまりえ（31）。しかし、幼馴染のさ