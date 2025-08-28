ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が28日、約2カ月ぶりに1軍に合流した。遠征先の千葉で自主練習を行い、フリー打撃などで調整。29日のロッテ戦（ZOZOマリン）から出場選手登録される見込みだ。チームは首位ながら、1ゲーム差の2位日本ハムと激しい優勝争いを繰り広げている。その最中の合流となるだけに「自分の調子とか体（の状態）とかではない。チームのために、自分ができる100％の動きをする」と決意を込めた。今季