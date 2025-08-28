20代の男性を殴り「100万、持って来い」「山に埋めてやるけん」などと脅し、金を奪おうとしたとして、指定暴力団、道仁会系の組員ら男2人が逮捕されました。強盗傷害の疑いで8月28日までに逮捕されたのは、佐賀市に住む自称無職の道仁会系組員、今井正容疑者（41）ら男2人です。2人は7月5日午前3時半ごろから午前4時50分ごろまでの間、佐賀市白山の飲食店で、20代の男性の顔を殴るなどしてケガをさせた上で、「100万、来週までに持