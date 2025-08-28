秋の訪れとともに、Minimalが贈る特別な「チョコレートアフタヌーンティー vol.7」が、麻布台ヒルズ店で期間限定開催されます。主役は茨城・笠間の和栗と濃厚チョコレートが織りなす「和栗のモンブラングラスパフェ」。旬の栗の甘みとカカオの奥行きが重なり合い、爽やかな柑橘やスパイスがアクセントに♡三段スタンドのスイーツやセイボリーとともに、五感で味わう贅沢な秋のティӦ