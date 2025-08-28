料理愛好家平野レミ（78）が28日、X（旧ツイッター）を更新。19年7月に亡くなった夫のイラストレーター和田誠さんをねぎらった。文藝春秋が発行する週刊文春の表紙イラストは、1977年5月12日号から和田さんが手がけてきた。そして9月4日号（8月28日発売）の表紙にはイラストなしで「和田誠さん、48年間ありがとうございました。来週から表紙が変わります。」と白バックに黒字でつづられていた。平野は「今日発売の週刊文春、見たか