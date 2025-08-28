ソフトバンクの栗原陵矢内野手（２９）が２８日に一軍に合流し、敵地・ＺＯＺＯマリンスタジアムにて自主練習で汗を流した。コーチ陣に見守られながら、打撃練習などを行った栗原。今季は７月３日に右わき腹痛で出場選手登録を抹消され、二軍での実戦復帰後も自打球が右ヒザに直撃するなどアクシデントに見舞われた。それでも２７日の二軍戦にも出場し昇格が決定。背番号２４は「やると決めた以上は何の言い訳にもならない。し