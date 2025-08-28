2025年8月28日、Hey! Say! JUMPの中島裕翔がグループを卒業し、今後は俳優業に専念することが発表された。このニュースはテレビドラマの新キャスト発表にも似た鮮烈な一報として駆け巡り、SNSでは「#中島裕翔」「#HeySayJUMP」が瞬く間にトレンド入り。ファンの間には驚きと戸惑い、そして長年の感謝と新たな挑戦への応援が広がっていた。 参考：Hey! Say! JUMP 中島裕翔、沖縄の美しさを切り取ったオフショット