29日（金）は、東北北部から北海道は秋の気配が感じられますが、東北南部から西日本は厳しい暑さ、猛烈な暑さになるところが多いでしょう。そして、この猛暑がまだまだ続きます。■週間予報東北南部から西日本ではこの先1週間も最高気温が35度以上の日も多く、特に30日（土）、31日（日）と9月2日（火）は39度まで上がるところもありそうです。そろそろ新学期もスタートしていますが、学校生活の中での熱中症にも警戒してください