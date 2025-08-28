今月２０日、山口県などで開かれたインターハイの水球競技で１７年ぶりに優勝を成し遂げた前橋商業高校の選手達が、県庁を訪れ、優勝の喜びを語りました。 前橋商業の水球部は今月２０日、山口県などで開かれたインターハイの水球競技、決勝戦で埼玉栄高校を１８対７で下し、１７年ぶり１１回目の優勝を飾りました。 ２８日には、前橋商業の田島正紱校長と水球部員ら１４人が県庁を訪れ、平田郁美教育長に優勝