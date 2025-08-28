◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-4 阪神(28日、横浜スタジアム)DeNAは逆転勝利で、先月4日からの阪神戦の連敗を7で止めました。先発はこの日1軍登録され、今季初登板となった森唯斗投手。しかし初回、1アウトから熊谷敬宥選手に2ベースを打たれると、佐藤輝明選手に甘く入ったカットボールをカットボールを完璧に捉えられ、第33号2ランホームランを浴び、いきなり2点の先制を許します。それでも打線が2回に反撃。先頭の宮粼敏郎