専門学校生が児童の学びをサポートする夏休み学童教室が高崎市の中央情報大学校で開かれました。 高崎市の中央情報大学校が、ＳＤＧｓ活動の一環として毎年春と夏に行っている学童教室。 子供たちに、様々な学びを体験してもらおうと中央カレッジグループが運営する各専門学校の学生たちが夏休みの宿題や読書、プログラミングやデザイン、電気や医療などの体験学習を企画しました。教室は、４日間の日程で行われ、最