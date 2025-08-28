くろくもが8月31日に最新シングル「剪定、ゼラニウムの行く末」をリリースすることを発表した。前作「リリオペ」（作詞作曲：柊キライ）では狂気的な表現で強烈な印象を残したが、今作は一転してロックバラードに挑む。作詞作曲を手掛けるのは、新進気鋭のボカロP 卯花ロク。切なく鳴り響く歌声と情緒豊かなサウンドが重なり合い、かつての青春や人間関係の揺らぎをリアルに描き出す。聴く人の心に眠る「忘れられない風景」を呼び