群馬県は県庁３２階にある官民共創スペース「ＮＥＴＳＵＧＥＮ」の利便性向上を図ろうと、フロアスペースを倍増させると発表しました。 「ＮＥＴＳＵＧＥＮ」は、県内のスタートアップ企業や大学生などが新たなビジネスを生み出す交流拠点として２０２０年、県庁３２階北側に開設されました。 「ＮＥＴＳＵＧＥＮ」の会員数は、ことし７月末現在、個人・法人あわせて２５６にのぼり、この１年あまりで約８０も