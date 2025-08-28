ツァール＆ロイガー・インターステラが8月26日、カバーシングル「確証論」をデジタルリリースした。これにともなってリリックビデオが公開となった。ツァール＆ロイガー・インターステラは、現在放送中のオリジナルTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』の作中で邪神として登場し、本作公式VTuberとしても活動中だ。緑仙の「確証論」は同アニメのオープニング主題歌であり、同楽曲のカバーVer.がツァール＆ロイガー・