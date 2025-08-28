東京・歌舞伎町の路上で、売春の客待ちをした疑いで逮捕された20代の女性4人のうち、3人が略式起訴されました。一方、1人は不起訴処分となりました。売春防止法違反の罪で略式起訴された3人は、2025年5月から6月にかけて、歌舞伎町の大久保公園周辺で売春の客待ちをする、いわゆる「立ちんぼ」行為をした疑いで7月、逮捕されていました。一方、同じく逮捕された20代の女性は不起訴処分となりました。東京地検は理由を明らかにして