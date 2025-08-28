札幌・中央警察署は2025年8月27日、窃盗の疑いで自称・札幌市白石区在住の無職の男（55）を緊急逮捕しました。男は27日午後0時45分ごろ、札幌市中央区南1条西3丁目にある「ちいかわらんど札幌パルコ店」で、商品として陳列されていた衣類1点（販売価格5720円）を盗んだ疑いが持たれています。店が防犯カメラを見て、男が商品を盗む様子を確認。その後、この男が再び店を訪れ、自分が購入したかのように装い返品を求めたため、午後1