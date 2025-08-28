チェルシー移籍が有力視されていたパラグアイ代表MFフリオ・エンシソ(21)の獲得が破談となった。パラグアイの複数メディアが報じたことを英『メトロ』が伝えている。エンシソは2022年夏に950万ポンド(約19億円)でブライトンに加入。将来を嘱望されながらも左膝の負傷に悩まされ、すでに3度の手術を経験しており、今夏も再びメスを入れていた。昨季後半はイプスウィッチにレンタルされ、今季は1380万ポンド(約28億円)でリーグア