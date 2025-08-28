8月10日から11日にかけての記録的な大雨を受けて、木村敬知事が、28日に石破茂首相と面会しました。被災者の生活再建やインフラなどの復旧整備に向けた支援を求めました。 官邸を訪れた木村知事と熊本市の大西一史市長は、石破首相と15分間にわたって面会しました。この中で木村知事は、現在の被災者の支援制度は、今回のような局地的で突発的な災害には十分に対応出来ていないとして、新たな支援制度の構築を求めました。