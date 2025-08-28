¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÆÃÂç¥×¡¼¥ë¤Ç»³ËÜ¤ÈÄ¹½÷¤¬Í·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼«Âð¤Ç¤ÎÄ¹½÷¤È¤ÎÆ°²è¤äÆÃÂç¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¿Æ»Ò¤ÎÍÍ»Ò2022Ç¯11·î¡¢»³ËÜ¤È¤Î¡È31ºÐº¹º§¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Ìî¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ