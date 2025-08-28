最高気温の記録を塗り替えた今年の夏。“気温40℃時代”で注目されている猛暑対策の“新定番”を取材しました。【写真で見る】ドライヤーやエアダスターにも! “一つ五役”の多機能ハンディファン五役のハンディファンも? トレンドは“多機能”か山形純菜キャスター:暑さ対策グッズの今後のトレンド予想について、統計家・ソウジョウデータの西内啓代表取締役は、「キーワードは“多機能”」と話します。具体的なグッズを紹介