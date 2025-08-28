◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-4 阪神(28日、横浜スタジアム)阪神は逆転負けで、引き分けを挟んでの連勝が4でストップ。また先月4日からのDeNA戦の連勝も7で止まりました。打線は初回、熊谷敬宥選手が2ベースで出塁すると、佐藤輝明選手が第33号2ランホームランを放ち、幸先よく2点を先制します。しかし直後の2回。援護をもらった先発・伊原陵人投手が先頭の宮粼敏郎選手に2ベースを打たれてピンチを背負うと、続く松尾汐恩選