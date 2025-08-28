横浜市内の児童相談所で職員が就寝中の児童を盗撮したなどとして書類送検されたことがわかりました。横浜市は28日、市内の児童相談所に勤務する非常勤職員の20代男性がことし6月、一時保護所で就寝していた10代の男子児童のズボンをずらし尻を盗撮したとして、不同意わいせつなどの疑いで書類送検されたと発表しました。男性職員は夜間の見回りの勤務中で私用のスマートフォンで2回にわたり写真を10枚ほど撮影したということです。