この記事をまとめると ■EVキャリイを農業従事者の一般ユーザーに貸し出して使い勝手を調べる ■V2Hシステムと太陽光発電を組み合わせて「動く蓄電池」の可能性も検証する ■EVキャリイを「動く蓄電池」にするには長寿命で耐久性の高いバッテリーが必要だ スズキ・キャリイをEV化して新たな可能性を探る 世界各地でシェアを拡大し続けているBEV（Battery Electric Vehicle／バッテリー式電気自動車）。もっとも普及しているのは