元宝塚歌劇団娘役スターの紫りらが、27日に芸能プロダクション「オーチャード」に所属することを発表。自身のInstagramでは「これからも精進して参りますので、何卒宜しくお願い致します」と再出発への思いをつづった。【写真】花冠姿がステキ紫りらの初のソロライブのキービジュアル紫は、2009年に95期生として宝塚歌劇団に入団し、同年の宙組公演『Amour それは…』で初舞台を踏み、その後、星組に配属された娘役スター。