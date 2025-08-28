Image: takanou_shouten こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。トイレ洗浄水の効果を高める洗剤グッズやコーティングも多数ありますが、消耗品で常にコストが必要なのがネックですよね。つい買い忘れることもありますし。そこでチェックしておきたいのが、ランニングコスト0円で水自体の洗浄力をアップしてくれる「トイレ用ナノバブルアダプター」。