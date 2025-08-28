スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス 京都抹茶ラテ」の復刻商品を、9月2日から発売する。スターバックスのチルドカップシリーズは、世界に先駆け2005年9月に日本で初めて発売されてから、今年で20周年を迎える。節目となる年を記念して、今回、2008年にスターバックスのチルドカップシリーズからコーヒーを使用しないデザートドリ