声優・田中ちえ美の2nd写真集（10月6日（月）発売）より、先行カット第2弾が公開された。 田中ちえ美2nd写真集 田中ちえ美2nd写真集【CHICちぇみーステッカー】 前作『田中ちえ美1st写真集 未確認』から2年ぶりとなる本作は、西洋と東洋の文化が混在するきらびやかな街・マカオを舞台に撮影され、大人の女性へと成長した彼女の新たな魅力が詰まった一冊に。 “素”の彼女の表情を切り取った前作での経験を経て、これまで