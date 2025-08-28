携帯電話の基地局の電波が届かない山の中や海の上などでも、スマートフォンで地図アプリや天気アプリなどが使えるようになります。通信大手のKDDIは600以上あるスターリンク衛星を活用し、世界で初めて携帯電話の基地局の電波が届かない場所でも、Google MapやX、ウェザーニュースなど19種類のアプリが28日から使えるようになったと発表しました。現在KDDIの基地局の電波がカバーしているのは日本の国土面積のおよそ60パーセントで