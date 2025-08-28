女子ダブルス3回戦香港ペアと対戦する志田千陽（右）、松山奈未組＝パリ（共同）【パリ共同】バドミントンの世界選手権第4日は28日、パリで各種目の3回戦が行われ、女子ダブルスで今大会を最後にペア解消する志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）が香港ペアに2―0でストレート勝ちし、準々決勝に進んだ。シングルスは女子の山口茜（再春館製薬所）がタイ選手に2―0の快勝で8強入りした。19歳の宮崎友花（ACTSAIKYO）と男