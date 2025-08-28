28日午後1時15分ごろ、沖縄県座間味村の阿嘉ビーチで、シュノーケリング中だった兵庫県の高橋伸嘉さん（61）がうつぶせで浮いているのを、近くを通りかかった男性が発見した。那覇海上保安部によると、約1時間後に死亡が確認された。保安部によると、高橋さんは友人ら3人と計4人で正午ごろからシュノーケリングを開始。ライフジャケットは着用していなかった。詳しい状況を調べている。