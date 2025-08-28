日本ハムは２８日、根本悠楓投手が同日に千葉県内の病院で左肘関節のクリーニング手術を受け、無事に終了したと発表した。投球練習再開まで約４週間の見通し。根本は球団を通じて「シーズン中に手術する事は悩みましたが、このままでは試合で良いパフォーマンスを出せないと思い決断しました。来年、チームの戦力になれるようにパワーアップして帰ってきたいと思います」とコメントした。