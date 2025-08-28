６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が２８日、東京・目黒区のＶＥＲＴＩＣＡＬＧＡＲＡＧＥＮＡＫＡＭＥＧＵＲＯで、自身がプロデュースする初のジュエリーブランド「Ｒｕｂａｎｄｅｂｏｕｑｕｅｔ（リュバン・ド・ブーケ）」オープン前日の囲み取材に出席した。６日にリリースした初のソロアルバム「Ｂｏｕｑｕｅｔ」の全１０曲を花に見立て、それを天然石に落とし込んだ。フランス