ツインバードは、「感動シンプル」ラインとして、あたための質にこだわり、家族で使える23Lの大きめサイズと縦開きドアで使いやすさを追求した「センサー付フラット電子レンジ（DR−F423B）」を、9月5日に発売を予定している。共働き世帯の増加や、ライフスタイルの多様化に伴い、冷凍食品市場は年々拡大を続けており、1人あたりの冷凍食品の消費量は増加傾向にある。また、作り置き料理やレトルト食品を活用する家庭も増えている