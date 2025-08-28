最も明るい高速電波バースト、ＲＢＦＬＯＡＴを小型望遠鏡システムが追跡するイメージ図/Daniëlle Futselaar/MMT Observatory（ＣＮＮ）宇宙のかなたから届くわずか数ミリ秒の強力な電波パルス「高速電波バースト（ＦＲＢ）」を観測する研究チームが、これまでで最も明るいＦＲＢを検出した。なぞに包まれたこの現象を解明する手がかりになるかもしれない。ＦＲＢは２００７年に初めて観測されたが、発生源は今もなぞのままだ