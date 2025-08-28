シーズンもいよいよ終盤にさしかかったMLB。ア・リーグ、ナ・リーグともにポストシーズン進出争いが非常に熱い展開となっている。MLBのポストシーズンは、日本のプロ野球とは少々性質が異なる。ワイルドカードの基本的な条件なども振り返りながら、ナ・リーグの上位争いに迫りたい。 ■ポストシーズン進出は6チーム まず、ポストシーズンに進出できるのは各リ}