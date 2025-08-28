【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『隣のステラ』の公開御礼舞台挨拶が8月27日に東京・TOHOシネマズ新宿スクリーン9で行われ、W主演を務めた福本莉子と八木勇征（FANTASTICS）が登壇した。 ■“近くて遠い恋”関係が表れたシーンは「昴の気持ちを大事にしながら撮影していました」（八木勇征） 今回は上映後の舞台挨拶ということで、福本、八木が客席に交じり観客にシークレットで本編を鑑賞。